Cervia, violenza sessuale su una donna al parco: 22enne in carcere

Nelle prime ore del mattino di domenica scorsa, i Carabinieri di Cervia in collaborazione con i colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia cervese, hanno arrestato un ventiduenne di origini straniere, senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale ai danni di una donna di 43 anni.

I fatti si sono verificati verso le 5.30 all’interno di un parco pubblico di Cervia. I militari sono intervenuti tempestivamente a seguito delle segnalazioni giunte al 112 da parte di alcuni cittadini che avevano udito le urla di aiuto della donna provenire dall’area verde. Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso l’uomo sopra la vittima, oramai a terra, nell’atto di palpeggiarla e di costringerla ad avere un rapporto sessuale. Alla vista dei Carabinieri, l’aggressore ha tentato una breve fuga a piedi, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato.

Attivata la procedura del ”Codice Rosso”, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Rimini e posto a disposizione dall’Autorità Giudiziaria per le valutazioni del caso. Nella mattinata odierna il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’uomo la misura cautelare in carcere.