Supermercato in centro a Cattolica, c’è una offerta di Aldi: “Faremo le nostre riflessioni”

La comunità di Cattolica chiede un supermercato in centro e l’Amministrazione comunale prende posizione in una nota, facendo capire che qualcosa si muove. “Abbiamo preso parte ai tavoli di crisi e ci siamo attivati su più fronti per trovare una soluzione che risponda alle esigenze della nostra città, di residenti e turisti. Tra i vari contatti in corso, quello con il supermercato Aldi che si è fatto avanti con una proposta”. Così la sindaca Franca Foronchi interviene sulla chiusura del supermercato Economy in piazza della Repubblica. “Ho seguito personalmente quei tavoli, insieme con i sindacati – continua la prima cittadina -. Sono stati fatti due incontri con la Regione e ai tavoli c’erano anche i gestori del supermercato. Hanno riferito che in 3 anni, l’Economy di piazza della Repubblica, non ha risposto ai loro parametri di gestione e non hanno più potuto garantire la prosecuzione dell’attività. Per i dipendenti sono scattati i vari ammortizzatori sociali. Come Amministrazione ci siamo rivolti ai gestori dell’Economy passando al vaglio ogni eventuale soluzione e alternativa. Abbiamo chiesto loro se avessero avuto la possibilità di affittare il supermercato ad altri. Ma ci hanno risposto che non gli sono arrivate richieste. Lo stabile, tra l’altro, non è di loro proprietà. Risulta infatti che sia stato venduto nel 2020 a un fondo internazionale lussemburghese. Siamo consapevoli che, al momento, in questa parte della città non ci sono più piccoli supermercati. Il più vicino è il mercato coperto e Cattolica è fornita di tanti altri supermercati”.