Cattolica, raccolta di firme per avere un supermercato in centro

Una raccolta firme per testimoniare il disagio e la preoccupazione dei cittadini per la chiusura dell’ultimo supermercato nella zona del centro di Cattolica, quello sotto piazza della Repubblica.

Si tratta di un’iniziativa partita dal basso, su spinta di diversi residenti e raccolta da alcuni esercenti e professionisti della zona. «La raccolta firme è partita lunedì – confermano i promotori –, attualmente è possibile trovare i moduli e aderire alla petizione rivolgendosi alla Caffetteria Regina».

Nel corso degli ultimi anni la zona del centro e l’attiguo quartiere Violina ha perso tutti i suoi supermercati. Prima l’ex Sidis in via Marx, poi l’Ecu in via Caduti del Mare e, per ultimo, l’Economy ubicato in piazza Repubblica, che ha chiuso i battenti il 31 dicembre 2024.