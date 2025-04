L’omaggio di Cattolica a “Edo” Conti: “Se n’è andato un pezzo della nostra storia”

In una nota l’amministrazione comunale di Cattolica ha reso omaggio a “Edo” Conti: ““Cattolica piange la scomparsa di Odoardo “Edo” Conti, grande protagonista della storia della nostra città. Aveva poco più di 14 anni quando si unì, come giovanissima staffetta, ai partigiani della Resistenza per liberare l’Italia dai nazifascisti. Ha dato il suo contributo, rischiando la propria vita, per difendere la libertà, l’uguaglianza e la giustizia. A lui il nostro grazie come Amministrazione e come città e alla famiglia il più sentito e commosso abbraccio”.

Così la sindaca Franca Foronchi: “Terminata la guerra, Conti ha ricoperto diversi incarichi pubblici importanti, come segretario personale del primo sindaco della Cattolica liberata e deputato alla Costituente Giuseppe Ricci, e al servizio del sindacato Cgil, impegnandosi sempre a tutela dei diritti dei lavoratori. Ma Conti è stato anche un grande uomo di cultura e appassionato di lirica, diventando consigliere del sindaco Gianfranco Micucci nell’organizzazione di eventi della città. Se ne è andato un pezzo della nostra storia e il nostro compito, come amministratori, istituzioni, cittadini e cittadine, è quello di custodire e trasmettere ora e in futuro i valori che Edo Conti ha incarnato con la sua vita e il suo esempio”.

L’ultimo saluto sarà domani, mercoledì 16 aprile, alle ore 10, nella chiesa del cimitero di Cattolica.