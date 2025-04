Cattolica, addio a “Edo” Conti: stracciò la tessera Pci davanti a Togliatti

Dai primi anni ’90, con il sindaco Gianfranco Micucci, fu referente del Comune di Cattolica per l’organizzazione di eventi musicali, in particolare dedicati alla lirica, di cui fu fervente cultore. Sempre attento ai cambiamenti nella sua città, fu tra i promotori dell’Arcobaleno, aggregazione che diede una vera e propria “scossa” alla vita politica cittadina.

Dopo l’espulsione dal Pci, fu presidente della Cooperativa dei macellai della Valconca dal 1971 al 1997. Rientrò poi nel Pci e divenne segretario della sezione Gramsci per altri dieci anni. Nel 1979 fu chiamato alla Camera del Lavoro. L’esperienza in Cgil durò per tutti gli anni ottanta e novanta, ricoprendo diversi incarichi.

Silvia Marcolini, che con Conti scrisse “Breve storia del melodramma”, “L’altra faccia dell’Italia, nel racconto di Walter Audisio” e “Storia di una staffetta”, ricorda come le dicesse che «quando una persona se ne va, la parte di storia che ha vissuto, il racconto di sé, delle cose importanti, a lui care, devono essere raccontate, condivise, tramandate, perché l’esperienza di uno possa assumere un significato per tanti». Un proposito che Conti è riuscito a concretizzare prima che anche per lui, arrivasse, come scrisse nelle sue memorie, «la notte che non ha mattino».

