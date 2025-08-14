L’influencer di Cattolica e i 300mila euro nascosti al fisco, il Codacons: “È un far west, servono regole urgenti”

Secondo i dati del Codacons, è un comparto, quello dell’influencer marketing, in crescita verticale: nel 2024 in Italia ha generato un giro d’affari di 370 milioni di euro, con un incremento del +6,3% rispetto al 2023, e le stime per il 2025 parlano di 385 milioni di euro. Cifre che rendono ancora più urgente un intervento normativo serio e strutturato.“L’episodio - continua la nota - dimostra le ragioni della sonora bocciatura che il Codacons ha rifilato alle recenti linee guida dell’Agcom sugli influencer: il tetto di 500mila follower o 1 milione di visualizzazioni per l’applicabilità esclude molti operatori con platee ampie ma inferiori alla soglia; le regole valgono solo per chi opera dall’Italia, lasciando fuori influencer esteri che si rivolgono al pubblico italiano; sul tema della tutela dei minori nei contenuti online le disposizioni sono troppo generiche; infine manca ogni intervento contro l’uso di intelligenza artificiale e di false interazioni, strumenti usati per gonfiare compensi e ingannare gli utenti”.“L’operazione della Guardia di Finanza conferma come sia urgente stabilire regole stringenti per chi opera in tale comparto, sia per garantire trasparenza e correttezza verso gli utenti, sia per assicurare che tutti i proventi derivanti da attività di influencer marketing siano dichiarati al Fisco e soggetti a tassazione”, afferma il Codacons.