Rimini, la influencer e le tasse non pagate: compensi per 300mila euro nel mirino della Finanza

Rimini
  • 14 agosto 2025
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini ha portato a termine un’articolata attività di verifica fiscale nei confronti di una influencer, operante quale digital content creator, attiva nella promozione di beni e servizi sulle principali piattaforme online.

L’operazione, condotta dai militari della Tenenza di Cattolica, ha preso avvio da una mirata attività di intelligence e di analisi del rischio, sviluppata attraverso l’incrocio di dati provenienti dai conti correnti bancari, dalle banche dati in uso al Corpo e dalle cosiddette “fonti aperte” disponibili in rete. L’indagine ha consentito di ricostruire, per il periodo 2021-2024, compensi per circa 300 mila euro, percepiti dall’influencer da diverse piattaforme digitali, ma sottratti a imposizione fiscale. La posizione della contribuente è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme dovute e la contestazione delle sanzioni amministrative previste.

Nel mirino della Finanza di Cattolica i compensi percepiti dal 2021 al 2024

Il fenomeno dell’evasione fiscale nel settore dell’economia digitale rappresenta oggi una delle sfide più rilevanti per il sistema tributario: la rapidità delle transazioni online e l’assenza di confini fisici rendono indispensabile un controllo costante e altamente specializzato. La Guardia di Finanza, attraverso operazioni come questa, conferma il proprio ruolo di presidio della legalità economico-finanziaria, con l’obiettivo di assicurare una più equa distribuzione del carico fiscale e tutelare i contribuenti onesti.

