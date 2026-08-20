Cattolica, si butta con l’auto nel canale insieme alla moglie: nel primo pomeriggio le operazioni di recupero del mezzo

Litiga con la moglie e poi si butta con l’auto nel canale a Cattolica. Oggi nel primo pomeriggio inizieranno le operazioni di recupero della Volkswagen Golf di un 45enne albanese residente nella zona che, dopo l’ennesimo diverbio, ha cercato così di togliersi la vita e uccidere anche la moglie.

Portati sulla banchina, marito e moglie sono stati affidati agli operatori sanitari per le prime cure. A quel punto l’uomo è fuggito facendo perdere le proprie tracce. La donna, una 40enne italiana in comprensibile stato di choc, è stata trasportata in ospedale a Pesaro, ma le sue condizioni non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita. Il 45enne albanese, attualmente ricercato dai carabinieri, sarebbe già noto alle forze dell’ordine. Arrestato di recente per resistenza, nei giorni scorsi avrebbe già aggredito la donna.