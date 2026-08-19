Cattolica. Con la moglie in auto si butta nel porto: salvati dai passanti poi lui si dà alla fuga

Rimini
  • 19 agosto 2026
Cattolica. Con la moglie in auto si butta nel porto: salvati dai passanti poi lui si dà alla fuga

Prima litiga ferocemente con la moglie all’interno della loro Volkswagen Golf poi, all’improvviso, spinge il pedale del gas e a tutta velocità punta la banchina del porto canale per poi gettarsi in mare con a bordo la donna.

Momenti di paura quelli vissuti oggi pomeriggio intorno alle 16 da alcuni passanti sulla darsena di Cattolica che non potevano credere a ciò a cui avevano appena assistito. Protagonista un 45enne albanese residente nella zona che, dopo l’ennesimo diverbio, ha cercato così di togliersi la vita e uccidere anche la moglie.

Nell’impatto con l’acqua, però, le portiere della vettura si sono fortunatamente aperte e, mentre l’auto si inabissava, i due sono riusciti ad uscire dall’abitacolo per poi essere tratti in salvo da alcune persone che, con coraggio, prontamente si erano già gettate in mare.

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Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri, i militari della Capitaneria di Porto, i mezzi del 118 e i vigili del fuoco.

Portati sulla banchina, marito e moglie sono stati affidati agli operatori sanitari per le prime cure. A quel punto l’uomo è fuggito facendo perdere le proprie tracce. La donna, una 40enne italiana in comprensibile stato di choc, è stata trasportata in ospedale a Pesaro, ma le sue condizioni non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita. Il 45enne albanese, attualmente ricercato dai carabinieri, sarebbe già noto alle forze dell’ordine. Arrestato di recente per resistenza, nei giorni scorsi avrebbe già aggredito la donna.

Nel frattempo, la Capitaneria di porto, insieme ai Vigili del fuoco, ha predisposto il piano per recuperare la Golf inabissata. Operazione che però avverrà domani grazie all’intervento dei sommozzatori in arrivo da Bologna.

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