Cattolica. Con la moglie in auto si butta nel porto: salvati dai passanti poi lui si dà alla fuga

Nell’impatto con l’acqua, però, le portiere della vettura si sono fortunatamente aperte e, mentre l’auto si inabissava, i due sono riusciti ad uscire dall’abitacolo per poi essere tratti in salvo da alcune persone che, con coraggio, prontamente si erano già gettate in mare.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri, i militari della Capitaneria di Porto, i mezzi del 118 e i vigili del fuoco.

Portati sulla banchina, marito e moglie sono stati affidati agli operatori sanitari per le prime cure. A quel punto l’uomo è fuggito facendo perdere le proprie tracce. La donna, una 40enne italiana in comprensibile stato di choc, è stata trasportata in ospedale a Pesaro, ma le sue condizioni non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita. Il 45enne albanese, attualmente ricercato dai carabinieri, sarebbe già noto alle forze dell’ordine. Arrestato di recente per resistenza, nei giorni scorsi avrebbe già aggredito la donna.

Nel frattempo, la Capitaneria di porto, insieme ai Vigili del fuoco, ha predisposto il piano per recuperare la Golf inabissata. Operazione che però avverrà domani grazie all’intervento dei sommozzatori in arrivo da Bologna.