Cattolica. Con la moglie in auto si butta nel porto: salvati dai passanti poi lui si dà alla fuga

Prima litiga ferocemente con la moglie all’interno della loro Volkswagen Golf poi, all’improvviso, spinge il pedale del gas e a tutta velocità punta la banchina del porto canale per poi gettarsi in mare con a bordo la donna.
Momenti di paura quelli vissuti oggi pomeriggio intorno alle 16 da alcuni passanti sulla darsena di Cattolica che non potevano credere a ciò a cui avevano appena assistito. Protagonista un 45enne albanese residente nella zona che, dopo l’ennesimo diverbio, ha cercato così di togliersi la vita e uccidere anche la moglie.
Nell’impatto con l’acqua, però, le portiere della vettura si sono fortunatamente aperte e, mentre l’auto si inabissava, i due sono riusciti ad uscire dall’abitacolo per poi essere tratti in salvo da alcune persone che, con coraggio, prontamente si erano già gettate in mare.