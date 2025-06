Incidente di Castrocaro: è morto il motociclista ravennate

Non ce l’ha fatta il motociclista ravennate che venerdì mattina è stato coinvolto in un terribile incidente lungo la Statale 67 Tosco-romagnola all’altezza di via Ladino, vicino a Terra del Sole. Loris Zambianchi, 74enne residente a Villanova di Ravenna, è morto ieri in seguito alle gravissime lesioni riportate. L’uomo lascia due figli e la compagna, era molto conosciuto nella frazione ravennate dove abitava da sempre e dove faceva anche il volontario alla festa del paese.

