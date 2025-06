Castrocaro, terribile incidente: gravissimo motociclista VIDEO

Gravissimo un motociclista di 74 anni dopo un terribile incidente stradale questa mattina a Castrocaro e Terra del Sole sulla statale 67 Tosco-Romagnola al km 181+600, all’intersezione tra via Mengozzi e via Ladino. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per un tremendo impatto tra un’auto a una moto avvenuto poco dopo le 9. A scontrarsi un’auto Dacia Sandero e una moto Kawasaki 550 Match III: entrambi i veicoli procedevano verso Forlì. La Sandero condotta da una donna di 70 anni residente a Castrocaro ha svoltato a sinistra verso Terra del Sole, venendo tamponata dalla moto. L’urto è stato violentissimo. Era stata attivata anche l’elimedica, ma alla fine il motociclista 74enne è stato portato in condizioni gravissime in ambulanza al Bufalini di Cesena, col medico a bordo. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Locale per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Disposto il sequestro di entrambi i mezzi dopo l’ennesimo incidente in un incrocio maledetto. La strada è stata poi riaperta al traffico in tarda mattinata.