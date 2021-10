Calcio C, Cesena: ci sono già sei debuttanti e la metà viene dal vivaio

Se per pochi centimetri, in pieno recupero, la palla calciata al volo con il destro fosse finita in rete, l’esito di Cesena-Ancona non sarebbe cambiato, ma il debuttante Stiven Shpendi si sarebbe ritagliato un posto nella storia del Cavalluccio. Come prima di lui era stato per altri ragazzi del vivaio, lanciati in prima squadra e subito a segno, ad esempio Mauro Babbi (addirittura autore di una doppietta) in Cesena-Matera 2-0 del 1979-’80 in Serie B e Gabriele Zagati in Cesena-Sampdoria 1-2 del 1989-’90 in Serie A.



Debuttanti da primato



Il debutto dell’italo-albanese (classe 2003) ha comunque permesso di battere un record, quello degli esordienti assoluti in campionato dopo 8 giornate. Oltre a Stiven Shpendi, nel corso della stagione in corso hanno già esordito suo gemello Cristian (ieri in campo 90 minuti nell’amichevole tra gli Under 19 di Albania e Montenegro finita 1-0), l’altro prodotto del vivaio Tommaso Berti (classe 2004, il più giovane) e gli ex milanisti classe 2001 Riccardo Tonin e Alessio Brambilla (quest’ultimo diventato di proprietà del Cesena). A loro si aggiunge Moustapha Yabre (2002), che tra i professionisti aveva già giocato con la Spal (proprietaria del cartellino) in coppa Italia contro il Benevento, prima di debuttare in Serie C in Cesena-Gubbio. In totale sono già sei. Un bel segnale per un vivaio che deve tornare ad essere il punto di forza del Cavalluccio.



I primi baby del Cesena Fc



Anno scorso, dopo lo stesso numero di gare, erano solo tre gli esordienti e peraltro tutti giocatori in prestito: Aurelio (Sassuolo), Sala (Milan) e Koffi (Fiorentina). I giovani bianconeri Lepri e Vallocchia toccheranno il campo solo successivamente e, comunque, solo per pochi minuti nel finale di gara. In questa stagione, invece, Viali ha già dato una maglia da titolare sia a Cristian Shpendi che a Berti, rispettivamente una e due volte. Nessun ragazzo di casa aveva vestito la maglia della prima squadra nel 2019-2020, la prima tra i prof del Cesena FC.



Ai tempi di Biondini



A livello professionistico, non è un record stagionale di debuttanti, in quanto dopo il girone estivo di coppa Italia e i primi otto turni di campionato 2001-2002 in C1 Walter De Vecchi aveva lanciato sei ragazzi (contro i cinque di quest’anno). Di questi giovani alle prime armi, quattro erano cresciuti a Villa Silvia: Ceccarelli, Biondini, Piccoli e Fattori, di cui i primi due esordienti anche in campionato. Gli altri due “deb” erano stati mandati a Cesena a farsi le ossa: Scardina (Juventus) e Ferri (Milan).