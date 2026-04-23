Il sindaco di Brisighella e il silenzio all’Anpi per il 25 aprile: “Alle celebrazioni parlano solo le istituzioni”

«Anpi è stata invitata a partecipare alla cerimonia, come sempre, ma trattandosi di un momento istituzionale, a prendere la parola devono essere le istituzioni»: il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli risponde così alle critiche lanciate dall’associazione sul mancato coinvolgimento al microfono delle celebrazioni ufficiali in programma sabato.

«Anpi è una associazione, non una istituzione pubblica come un Comune o una Provincia - aggiunge Pederzoli -. Se lasciassi parlare loro, poi dovrei fare lo stesso anche con il Brisighella Calcio se mi chiedesse di prendere parola». Al di là dell’ardito paragone tra la società sportiva e l’Associazione nazionale partigiani d’Italia, il problema per il primo cittadino è di natura formale. Anche se fra le righe è lecito intuire una divergenza di natura politica: «Se vogliono fare polemica perché intendono sostituirsi all’amministrazione comunale - dice Pederzoli - allora che si candidino alle prossime elezioni. Ma non accetto le provocazioni di questi signori. Non è vero che non li abbiamo voluti, il fatto è che alle cerimonie istituzionali parlano le istituzioni. Se venisse un rappresentante di Provincia o Regione, è chiaro che avrebbe diritto a fare un proprio intervento. Inoltre Anpi potrà tenere la sua manifestazione autorizzata in un luogo pubblico un’ora prima della cerimonia del Comune, per me non c’è nessun problema».