Una folla in lacrime per il piccolo Giulio. La chiesa di San Martino a Bordonchio ha faticato a contenere una comunità straziata dal dolore nel giorno dell’addio al bimbo di tre anni morto dopo sette giorni di agonia a causa di un incidente stradale. Il Comune di Bellaria Igea Marina per la giornata di oggi ha proclamato il lutto cittadino.