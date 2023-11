Bimbo di tre anni morto, indagato per omicidio stradale aggravato il conducente dell’auto coinvolta nel frontale a Bellaria Igea Marina

E’ indagato per omicidio stradale aggravato il 34enne riminese, residente a Bellaria Igea Marina, che avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, finendo per schiantarsi con l’auto su cui viaggiava il piccolo Giulio, 3 anni, morto sabato dopo una settimana di agonia. Giulio Perez Cabrera Gugnali è deceduto all’ospedale Bufalini di Cesena: non è sopravvissuto alle gravi lesioni craniche e cervicali riportate nello schianto frontale avvenuto in tarda sera l’11 novembre sul lungomare di Igea, viale Pinzon. A iscriverlo nel registro degli indagati, a piede libero, è stata la pubblico ministero Annadomenica Gallucci, a seguito della ricostruzione degli agenti della polizia Locale di Bellaria Igea Marina. La pm, su richiesta dei genitori, ha acconsentito all’espianto degli organi del piccolo.

Domani, martedì 21 novembre, in concomitanza con le esequie funebri del piccolo Giulio, che risiedeva a Bellaria Igea Marina insieme ai suoi genitori, il sindaco Filippo Giorgetti ha proclamato una giornata di lutto cittadino, con l’esposizione a mezz’asta negli edifici comunali della bandiera istituzionale del Comune. “Un provvedimento – ha precisato l’amministrazione – che intende tradurre il comune sentimento della cittadinanza di Bellaria Igea Marina, rimasta sgomenta dalla prematura scomparsa del piccolo Giulio e dalle tragiche circostanze ad essa legate, manifestando in modo solenne alla famiglia la partecipazione al dolore e la vicinanza dell’intera comunità”.