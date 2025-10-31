Bellaria, un cuore di rose bianche per l’ultimo saluto a Evan Oscar Delogu: “Ora è l’aiutante di Dio”

La tanta gente che ha partecipato oggi al funerale di Evan Delogu (foto Migliorini)
Rose bianche raccolte in un grande cuore e rito ortodosso in lingua rumena. Così la comunità di Bellaria Igea Marina, oggi riunita presso il cimitero monumentale, ha dato l’estremo saluto al 18enne Evan Oscar Delogu, fratello dell’attrice e conduttrice Andrea, morto mercoledì scorso in un tragico incidente stradale consumato lungo via Pisani. Alla cerimonia hanno partecipato in centinaia, incluse le massime autorità istituzionali e militari della città, sullo sfondo dello stendardo. Commossi i compagni dell’Istituto alberghiero “Malatesta” con i quali Evan frequentava la 3a AS serale. Giunti con fiori bianchi in dono, i ragazzi hanno srotolato, sotto un cielo plumbeo, un cartellone rosso dove campeggiava un’immagine dell’amata moto, in sella alla quale il giovane ha perso la vita, oltre a pensieri struggenti, la sagoma di un angelo unita alla scritta “Per sempre con noi”. «Evan - ha detto il Pope - non è morto, ora è assieme a Gesú, è diventato l’aiutante di Dio e sostiene la sua famiglia affinché faccia ancora di più per questo mondo. Lotterà perché i giovani prendano la via giusta».

