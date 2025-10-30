Bellaria, la morte di Evan Delogu, il dolore del padre: “Eri un angelo, stanotte ho dormito nel tuo letto”

“Mio figlio era un angelo”. Walter Delogu, per anni autista di Vincenzo Muccioli nella comunità di San Patrignano, padre della showgirl Andrea e di Evan, morto ieri a 18 anni dopo aver perso il controllo della sua moto, ha affidato ai social il suo dolore e il ricordo di suo figlio.

“Vi dico chi era mio figlio - scrive - faceva le serali, studiava Alberghiero, di mattina si allenava in palestra, poi faceva da mangiare per noi se ero occupato e se la mamma era al lavoro. Quando si alzava da tavola chiedeva il permesso, lavava i piatti e poi si riposava un po’. Ha da sempre lavorato in estate da Massimo, al bagno 75, e mai ci ha chiesto un euro, si comprava tutto lui col suo stipendio, pure quella maledetta moto. Mi traduceva dall’inglese articoli di nuove droghe pericolose, che servivano a me alle conferenze che faccio nelle scuole per prevenire disgrazie di questa maledizione. Non beveva, non fumava e a volte lo prendevo in giro, dicendogli o che era un talebano o un angelo. Ho capito ieri chi eri tu, un angelo”.

“Ho dormito nel tuo letto stanotte - prosegue Walter Delogu - perdonami, ora te lo metto a posto, ti abbraccia la mamma e tua sorella. La tua amata moto la farò aggiustare e la venderò, so quanto impegno e soldi ci hai messo in quel bolide (come lo chiamavi tu) quindi non la faro demolire, scusami, ma non riuscirei più a vederla o guidarla. La tua macchina arriverà venerdì, venderemo la nostra e terremo la tua per sempre. A presto amore, tra non molto ti raggiungerò e rideremo insieme, come sempre. Ora ti mando un bacio con la mamma e la tua amata sorellina, come la chiamavi tu, lassù in paradiso fatti valere”.

Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 31 ottobre, alle 15 al cimitero di Bellaria.