Bellaria, David il batterista di 7 anni a “I fatti vostri” strappa applausi

Baby batterista invitato a “I fatti vostri”. C’era un pizzico di Bellaria nella mattinata di lunedì dell’ammiraglia Rai. Protagonista il sorriso disarmante del piccolo David Scardovi salito alla ribalta dopo aver tappezzato social, gelaterie, scuole e cartolerie con un messaggio tanto spiritoso quanto originale. «Cerco un bassista e un chitarrista dai 7 ai 10 anni per formare una rock band. Ho uno studio dove ospitare le prove il pomeriggio, se sei interessato e ti piace il rock chiamami a questo numero». Figlio d’arte, ha iniziato a suonare la batteria da 5 mesi con Luca della Pasqua, allievo di Christian Capiozzo. Tra i suoi idoli Iron Maiden e Led Zeppelin. L’amore per le Muse, del resto, è una tradizione di famiglia perché il papà Daniele è un musicista che lo ha cresciuto a Nutella e musica anni ‘70.

In trasmissione è emersa una punta di timidezza, soprattutto quando era il momento di uscire dal camerino e affrontare la raffica di domande. Come spiega il papà la paura è passata a suon di Coca Cola e patatine, ma almeno per ora il bambino preferisce esibirsi davanti a un pubblico con due bacchette in mano seduto davanti alla batteria. Ma come stanno andando le audizioni? Per ora si è fatta avanti Emma, una bambina di 11 anni, residente a Savignano, virtuosa del basso elettrico. I due talenti in erba si incontreranno a giorni e a dar manforte sarà Daniele che li accompagneranno con la chitarra in attesa del terzo elemento della band.