Bellaria, David ha 7 anni e la passione per il rock: «Cerco due compagni per una band»

«Mi chiamo David, ho 7 anni e suono la batteria. Cerco un bassista e un chitarrista dai 7 ai 10 anni per formare una rock band. Ho uno studio dove ospitare le prove il pomeriggio e anche Coca Cola, Fanta e patatine. Se sei interessato e ti piace il rock chiamami a questo numero». Questo l’annuncio spuntato di recente nelle librerie e cartolerie di Bellaria Igea Marina nonché nelle bacheche delle scuole e poi piazzato sui social dal musicista in erba David Scardovi. Che ha iniziato a suonare la batteria da 5 mesi con Luca della Pasqua, allievo del celebre Christian Capiozzo.

Così brillanti i suoi risultati da voler condividere la passione con una band. In particolare adora gli Iron Maiden e i Led Zeppelin. Il talento d’altronde gli scorre nel dna perché il papà Daniele è un musicista che lo ha cresciuto a musica anni Settanta. Per ora nessun bimbo si è fatto avanti ma David non demorde. Non sa ancora se da grande farà il pizzaiolo, il gelataio o il musicista. Ma c’è tempo per scegliere.