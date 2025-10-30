Andrea Delogu ha appreso della scomparsa del fratello prima delle prove di “Ballando con le stelle”. Barbara D’Urso: “Non ci sono parole, ti abbraccio fortissimo”

La tragica notizia che ha colpito Andrea Delogu, la morte del fratello Evan Oscar di diciotto anni in un incidente di moto, ha sconvolto la produzione e gli altri concorrenti di “Ballando con le stelle”. La conduttrice e attrice riminese è una delle stelle ballerine di questa ventesima edizione, in coppia con il danzatore Nikita Perotti, e la sua partecipazione alla prossima puntata di sabato – ancora non disdetta ufficialmente – è ovviamente altamente improbabile dopo il grave lutto.

Nella produzione dello show di Milly Carlucci sono tutti sotto choc e si stringono intorno ad Andrea che appena ha saputo della notizia dell’incidente ha lasciato le prove e ha raggiunto la famiglia a Bellaria. Andrea e Evan Oscar sono figli di Walter, che fu autista di Vincenzo Muccioli nella comunità di San Patrignano, dove è cresciuta la stessa Andrea.

La compagna di gara Barbara D’Urso ha scrito sui social: “Non ci sono parole. Solo tanto dolore. Ti abbraccio fortissimo Andrea”.

A giugno Andrea Delogu aveva dedicato al fratello un post su Instagram: “Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello è il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto”.

