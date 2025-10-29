Walter Delogu dopo il tragico incidente del figlio: «Voglio che si ricordi così il nostro bambino»

BELLARIA IGEA MARINA. «Il cuore a volte batte anche se è morto... Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore... Voglio che si ricordi così il nostro bambino... Addio Evan... Il tuo papà... e tua mamma....». Con questo messaggio postato su Facebook Walter Delogu ha voluto ringraziare quanti gli sono accanto in queste ore di dolore per la morte del figlio Evan. Il ragazzo, appena 18enne, è morto ieri pomeriggio in seguito a un incidente in moto a Igea Marina. Walter è noto anche per essere stato per tanti anni l’autista di Vincenzo Muccioli, il fondatore della comunità di San Patrignano. Evan era il fratello della conduttrice televisiva e radiofonica, nonché attrice Andrea Delogu.