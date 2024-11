Agguato ultras a Bellaria: migliora il 31enne ferito

Per ora resta ricoverato nel reparto di Rianimazione del Bufalini ma sono migliorate, nelle ultime ore, le condizioni di L.N., il 31enne più grave tra i feriti nell’agguato ultras nel circolo Acli del centro Ricreativo di Bellaria Monte (ritrovo abituale di tanti tifosi del Cesena) di sabato sera. I medici, per i traumi patiti con particolare riferimento alle percosse e alle ferite alla testa, hanno ora potuto sciogliere la prognosi del 31enne che nelle stime guarirà in 40 giorni. Il giovane è giudicato clinicamente “trasferibile in alto reparto” diverso dalla Rianimazione. Cosa che avverrà a breve scadenza.