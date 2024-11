Raid ultras a Bellaria nel circolo dei tifosi del Cesena: 31enne in prognosi riservata, sequestrati bastoni e una catena

Raid ultras a Bellaria, indagano i Carabinieri sull’irruzione di sabato sera, quando ignoti si sono introdotti all’interno di un circolo ricreativo Bellaria Monte, luogo abituale di ritrovo dei supporter della tifoseria cesenate. Il gruppo di sconosciuti, composto da oltre 10 soggetti travisati, si è presentato sul posto con fumogeni, accesi anche all’interno della struttura e armati di spranghe e catene. Infranti, inoltre, vetri di alcuni veicoli parcheggiati sul posto.

La violenta aggressione si è prolungata per diversi minuti, nel corso dei quali uno dei presenti ha subito un violento colpo al capo. Dopo un primo passaggio presso l’ospedale di Rimini, le condizioni del trentunenne ferito sono risultate serie e pertanto si è reso necessario un suo trasferimento, a seguito dell’emergere della presenza di una frattura cranica con emorragia: lo stesso è stato quindi trasportato d’urgenza presso l’ospedale “Bufalini di Cesena, ove è stato ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita. Sono stati sequestrati dai Carabinieri intervenuti parti di bastoni di legno, una catena in metallo ed il manico di un manganello.