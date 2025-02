Bagnacavallo, ritrovata l’anziana scomparsa

È stata ritrovata e sta bene la donna scomparsa da ieri a Bagnacavallo. I Carabinieri hanno ritrovato la signora in buone condizioni di salute. Una vicenda fortunatamente a lieto fine dopo le lunghe ore di apprensione vissute dai familiari. Il figlio della 73enne lughese ne aveva denunciato la scomparsa questa mattina. L’anziana è stata ritrovata in un campo dopo essere rimasta impantanata con l’auto. Non avendo un telefono cellulare non era in grado di chiamare i soccorsi. La signora è stata individuata dai Carabinieri dopo l’analisi dei varchi stradali di sorveglianza della zona: i militari hanno visto che direzione aveva preso e hanno attivato una serie di verifiche in determinate aree fino a trovarla.