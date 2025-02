Sono in corso le ricerche di un’anziana scomparso tra Bagnacavallo e San Michele. Una donna di 73 anni era alla guida di una Fiat Panda blu ma ora risulta dispersa. Le ricerche sono coordinate dai Carabinieri di Bagnacavallo ed è in volo l’elicottero dei Vigili del Fuoco, che sta monitorando i territori di Russi, Bagnacavallo e San Michele. La donna vive a Lugo e l’allarme è stato dato questa mattina dal figlio, che l’ha sentita per l’ultima volta nel pomeriggio di ieri.