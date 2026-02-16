Rimini, via alla Sardina Cup di vela con 26 barche in gara

RIMINI. È partito ieri, domenica 15 febbraio, il Campionato Invernale Sardina Cup 2026 organizzato come sempre dal Circolo Velico Riminese, affiliato alla XI Zona Federazione Italiana Vela, Emilia-Romagna. Ventisei le barche al via, con equipaggi provenienti non solo dal porto di Rimini ma anche da altri scali dell’Adriatico, sia da sud sia da nord (dalle Marche a Porto Garibaldi), a conferma dell’interesse che l’evento continua a suscitare. La giornata si è aperta come da programma con il briefing presso la sede del circolo, prima di scendere in mare per disputare due prove.

Le condizioni meteo sono risultate dinamiche ma complessivamente favorevoli alla regata: temperature fresche e cielo variabile con qualche pioggia intermittente, e vento moderato da nord-ovest, in grado di creare un campo di regata impegnativo. Il mare si è presentato poco mosso con onda da nord-nord est, variabile che ha richiesto attenzione nelle scelte tattiche e nella conduzione delle barche, soprattutto nelle fasi di bolina e di avvicinamento alle boe dove la capacità di interpretare la situazione ha fatto la differenza. Così come la scelta del comitato di regata di posticipare di tre quarti d’ora il via alla regata si è rivelata azzeccata.

«La Sardina Cup rappresenta un appuntamento importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per la città», ha commentato il presidente Mario Benzi, da pochi mesi al vertice dello storico circolo. «Vedere 26 barche sulla linea di partenza, con equipaggi arrivati anche da altri porti, significa che il lavoro del Circolo viene riconosciuto. È un momento di sport, aggregazione e promozione del nostro mare, che Rimini vive con orgoglio anche in inverno».

Il Campionato Invernale, che ormai è giunto alla sua 41esima edizione, proseguirà con la seconda giornata in programma il 1° marzo, all’interno di un calendario articolato su quattro appuntamenti complessivi (18 e 22 marzo le date conclusive).

