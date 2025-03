Sardina Cup, tanto vento nell’ultima giornata: ecco i vincitori GALLERY

RIMINI. Il Circolo Velico Riminese mette in archivio con la disputa di sei prove in quattro giornate il campionato invernale Sardina Cup giunto alla sua 40esima edizione. Il meteo ha permesso di gareggiare in tutte le domeniche messe a calendario in marzo con una spettacolare chiusura domenica scorsa quando il vento ha raggiunto anche i 18 nodi di intensità.

Ecco i vincitori e l’ordine d’arrivo per categoria.

Alfa: 1. X File di Tommaso Valentini, 2. L’amante frettolosa, 3. Baraimbo. Bravo: 1. Drago Volante di Antonella Gismondi, 2. Alter Fox, 3. Navacchi, 4. Antares, 5. Excalibur. Charlie: 1. Lo Re di Matteo Forni, 2. Magoo, 3. Mister X, 4. Moretta, 5. Malafemmina III, 6. Foxy Lady, 7. Extrema. Delta: 1. Vola Viola di Saverio Sabbioni, 2. Gradisca, 3. Andronica. Echo: 1 X Altair di Vito Angelini , 2. Bliss, 3. Lucifera, 4. Vale. Maxi: Orlanda di Andrea Muratori, 2. Blue, 3. Pegaso. Vele bianche: 1. Antipolis di Leonardo Bernardini, 2. Bichi, 3. Marida, 4. Stardust, 5. Arequipa.

Ecco le classifiche in tempo compensato ORC. ORC overall: 1. Drago Volante, 2. Mister X, 3. L’Amante frettolosa. ORC regata: 1. Drago Volante, 2. L’Amante frettolosa, 3. Moretta. ORC regata crociera: 1. Mister X, 2. X Altair, 3. Foxy Lady.