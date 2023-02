Appartamenti al mare a Ravenna: “Per l’estate tutti prenotati”

Il mercato degli affitti per le case al mare è già in movimento. La stagione balneare si avvicina e sembra che la tendenza degli ultimi anni sia confermata. A partire dall’estate del 2020, in cui fece irruzione il Covid, le famiglie cercano infatti appartamenti spaziosi e con aree all’aperto, terrazzi o giardini, per vivere le loro vacanze in libertà. E si muovono con sempre maggior anticipo.

Il mercato delle case vacanze continua così a riscuotere successo. La prima conferma arriva da Punta Marina dove le richieste per l’estate 2023 sono arrivate già nello scorso dicembre. «Quest’anno l’interesse è ancora più alto degli anni scorsi – commenta una proprietaria di una serie di immobili destinati agli affitti per le vacanze in paese –. Già a dicembre sono arrivate tantissime richieste da persone che si erano annotate il nostro numero di telefono la scorsa estate. Si tratta soprattutto di famiglie che cercano appartamenti per periodi anche lunghi. C’è chi ha chiesto l’intera stagione. A Punta Marina trovano un contesto ideale per trascorrere vacanze in tranquillità. Con un po’ di fortuna entro qualche giorno potremmo dire di essere al completo e vedo che in paese c’è un grande fermento».

Il tutto nonostante carovita e inflazione. «Quest’anno abbiamo previsto un piccolo aumento – spiega la proprietaria –, circa 50 euro al mese per sostenere i crescenti costi energetici. Abbiamo fatto il possibile per contenere il rialzo perché comprendiamo che è un periodo difficile per tutti e ci sono famiglie che soggiornano da noi da un decennio. Le prenotazioni partono dall’1 giugno, ma c’è chi ci ha chiesto di poter anticipare il periodo per passare almeno i weekend di maggio al mare».

Le buone sensazioni che arrivano da Punta Marina sono confermate da Matteo Brighi dell’agenzia Romagna Lidi di Lido di Classe: «Tutti i segnali sono incoraggianti – racconta –. Il turismo è reduce da buone stagioni e crediamo che anche l’estate 2023 possa riservare soddisfazioni nelle nostre località di mare. Ad andare forte non sono solo le richieste di affitto, ma anche le manifestazioni di interesse per l’acquisto di seconde case in riviera».

Per quanto riguarda il soggiorno nelle case vacanze, già tante prenotazioni sono andate in porto: «I clienti abituali si sono già assicurati i periodi di loro gradimento – rimarca –. Come di consueto si sono mossi con grande anticipo; si tratta per lo più di famiglie che non vengono da molto lontano e cercano una base di riferimento per l’estate. Nelle prossime settimane mi aspetto le prenotazioni dei vacanzieri che vengono da altre regioni, ad esempio dal Piemonte o la Lombardia. In questo caso il periodo di prenotazione è più breve, si parla di 2-3 settimane, al massimo un mese. I nostri lidi comunque continuano a riscuote un grande interesse. I costi degli affitti sono in linea con gli altri anni, se non per qualche piccolo ritocco dovuto ai costi energetici».