A14, un doppio incidente nella notte: è stato ripristinato il traffico tra Forlì e Faenza

1 di 5

E’ stato ripristinato in entrambe le corsie di marcia il traffico in A14 all’altezza di Forlì dopo l’incidente della tarda serata di ieri. Un autoarticolato si era ribaltato in corsia nord e per ore il traffico è rimasto chiuso in etrambe le direzioni. Super lavoro per Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e mezzi di soccorso, anche perché durante i soccorsi, in una nottata da dimenticare si è verificato un secondo incidente sulla corsia opposta, con l’impatto tra un’auto e una macchina spazzatrice che stava ripulendo la carreggiata dopo il primo incidente. Questo secondo impatto si è verificato verso mezzanotte e mezza, rendendo ancora più complicata l’opera dei soccorritori. E’ stato necessario l’intervento della gru dei Vigili del Fuoco per rimuovere l’autoarticolato dopo il ribaltamento, con lunghe file e traffico deviato. Il conducente dell’autoarticolato ribaltato e l’operatore della spazzatrice sono stati affidati ai sanitari di Romagna Soccorso.