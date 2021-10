A14, incidente, chiuso tratto fra Forlì e Faenza

FORLI’. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza verso Bologna è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente nel quale un autoarticolato si è ribaltato all’altezza del km 76+500 nord, occupando anche parte della carreggiata sud. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. Inoltre l’entrata di Forlì è chiusa in entrambe le direzioni. Chi viaggia verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Forlì, può rientrare in autostrada a Faenza dopo aver percorso la SS9 via Emilia. Chi da Forlì deve viaggiare verso Ancona, può entrare in autostrada a Cesena Nord. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Durante i soccorsi, in una nottata da dimenticare si è anche verificato un incidente sulla corsia opposta, con l’impatto tra un’auto e una macchina spazzatrice.