Zeus cerca casa

FORLì Porta il nome del Dio dell’olimpo ma a lui basterebbe avere una casa per essere felice. Parliamo di Zeus, splendido incrocio di pastore belga di circa 4 anni di taglia media. A detta dell’ex proprietario, non ama i gatti, per il resto sta dimostrando di esser un cane ubbidiente e collaborativo. Chiunque fosse interessato ad adottarlo o volesse ricevere ulteriori informazioni, può contattare il numero 0547 27730 oppure 338 2065977.