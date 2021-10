Yanco, Lilla e Cico cercano amore

Yanko è un alaskan malamute di circa 10 mesi, bello come un adone e con tutta l’energia di un cucciolone di taglia forte, super simpatico, sempre allegro, sempre disposto al gioco, non si stanca proprio mai. È sempre alla ricerca di attenzioni e della compagnia delle persone che adora, e si rattrista molto quando rimane solo. Chi conosce la razza sa che oltre ed essere cani forti e resistenti sono molto affettuosi e Yanko ha un grande vuoto da colmare, ma ora finalmente ha la possibilità di un riscatto. Yanko ha bisogno di un compagno umano che possa dedicargli tempo e sappia dargli la formazione e la fiducia che si merita, dandogli l’opportunità di vivere finalmente la vita che ha sempre sognato circondato dall’amore di una famiglia. Per info Apas (0549-996326) tutti i giorni dalle 8 alle 14 (domenica e festivi fino alle 13).

Poi ci sono Lilla e Cico, il cui padrone è purtroppo venuto a mancare lasciando cinque cani. Il nipote, dimostrando grande sensibilità, si farà carico dei tre più anziani ma per loro due ha bisogno di trovare un’adozione perché cinque in un colpo solo sono tanti. Lilla e Cico sono due segugi italiani, maschio e femmina, di circa due anni. Taglia medio piccola, sui 12 chili, molto buoni come è tipico della loro razza. Lei più che un cane è una cozza: se volete un cane appiccicoso, che stravede per voi e vive di coccole, eccola! Lui invece parte riservato, ma appena si scioglie diventa un “pataccone” dolce e socievole.

Sono in ottima salute, la femmina verrà anche sterilizzata. Cercano una nuova famiglia, non necessariamente in coppia, possono anche essere separati. L’importante è che non gli chiediate di andare a caccia perché non ne hanno la minima intenzione. Per informazioni mandate un messaggio al 339.6899371.