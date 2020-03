Vuoi il meglio per la tua casa? Prova Stufe a pellet Italia

Tutti oggi parlano di eco-sostenibilità, passare però dalle parole ai fatti richiede un cambio di paradigma all’insegna dell’innovazione. Con Stufe a Pellet Italia ciò si lega a un duplice risparmio, quello dei costi in bolletta e dei prezzi dei prodotti, e al comfort di un riscaldamento omogeneo, grazie a stufe Made in Italy. L’intera proposta è a portata di click (su www.stufeapelletitalia.com), in pronta consegna, con spedizione gratuita e persino pagamento rateale, cui si aggiungono tanti altri vantaggi.

Le migliori stufe pellet Made in Italy a prezzi competitivi

Stufe a Pellet Italia è il leader di mercato nel nostro Paese, merito di un’offerta di alta qualità, nel rispetto delle quattro stelle ottenute nella certificazione ambientale (DM 186/2017). L’impresa è infatti specializzata nella produzione di stufe a pellet e fa dell’innovazione dei suoi prodotti una nota distintiva, garantita dalla professionalità e il know-how di tecnici con esperienza decennale e internazionale.

Il cliente può così approfittare di un riscaldamento eco-compatibile e conveniente, perché permette il taglio dei costi in bolletta. Scegliendo Stufe a Pellet Italia ha a disposizione varie soluzioni per l’intero riscaldamento della casa con un’unica stufa.

I prezzi competitivi sono assicurati dall’acquisto direttamente dal produttore, la cui sede si trova a Pianiga, in provincia di Venezia. E in merito alla produzione, Stufe a Pellet Italia garantisce, sotto ogni aspetto, il Made in Italy della sua offerta. Sono inoltre condotte minuziose verifiche di qualità e sicurezza, nel rispetto delle normative europee.

È evidente, in ogni prodotto, l’attenzione verso i particolari e il design, la selezione delle materie prime e la precisione nelle lavorazioni artigianali. In accordo con l’utilizzo di risorse tecnologiche all’avanguardia.

Pagamenti sicuri: bonifico, carta di credito, contrassegno e pagamento rateale

Com’è composta l’offerta di Stufe a Pellet Italia? Ci sono ben 16 modelli di stufe a pellet, articolati rispetto a tre tipologie: stufe ad aria, stufe idro e caldaie idro. Una proposta completamente in pronta consegna (48/72 ore lavorative dal momento dell’acquisto).

Tante le opzioni per il pagamento. Si può acquistare attraverso bonifico bancario, carta di credito, contrassegno e in forma rateale. Quest’ultima è un’opportunità resa possibile dalla convenzione con Soisy, marketplace dei prestiti tra privati.

L’acquisto rateale prevede procedure di richiesta e persino sottoscrizione del contratto completamente online. Le operazioni richiedono pochi minuti. Oltre che pratico e conveniente, Soisy è anche trasparente. Perché tutte le spese sono incluse nella rata.

La conferma della qualità dell’offerta di Stufe a Pellet Italia giunge dai feedback pubblicati su Trustpilot. La piattaforma di raccolta delle recensioni dei consumatori considera “Eccezionale” l’esperienza d’acquisto.