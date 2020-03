SANTARCANGELO. Sono state rinviate a data da destinarsi le iniziative della rassegna “Votes for Women! Santarcangelo per le Donne”, originariamente in programma da venerdì 6 a domenica 8 marzo. La decisione è stata presa in seguito alle nuove disposizioni del Consiglio dei Ministri per il contrasto alla diffusione del Covid-19. L’Amministrazione comunale e la Fondazione Culture Santarcangelo, promotrici della rassegna in collaborazione con le associazioni Dogville e Ora d’Aria, definiranno le date in cui recuperare le tre iniziative (concerto di Cristina Donà, incontro e proiezione) compatibilmente con la programmazione degli eventi cittadini e i successivi sviluppi della situazione attuale.