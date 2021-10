Vota online il tuo Paparazzo

L’associazione Riminisecondotre ha lanciato Paparazzo, il concorso fotografico di Amarcort film festival. La partecipazione al concorso, che si svolge in modalità biennale, conta stavolta ben 119 appassionati. Una strada che porterà tutti i finalisti all’evento conclusivo di Amarcort, la sera del 28 novembre, con l’assegnazione dei vincitori delle numerose categorie, sia del concorso fotografico sia di quello di cortometraggi.

La giuria ha scelto i finalisti, ma per arrivare a conoscere i nomi degli autori premiati, è necessario l’intervento del pubblico, ed è per questo che dal 20 ottobre si possono votare sul web le fotografie della Biennale Paparazzo per assegnare il premio Like: basta andare sulla pagina Facebook di Riminisecondotre, dove sono divise nei tre temi proposti, “Dammi un bacio”, “Sotto una buona luce” e tema libero. Gli album resteranno attivi fino alle ore 21 del 27 ottobre.

Alla giuria, invece, il compito di scegliere il primo assoluto, i premiati nelle varie sezioni e i premi speciali. Per questa edizione è composta da Mario Beltrambini, Christian Cevoli, Piero Delucca, Giulia Marchi e Natascia Rocchi. Il voto del pubblico non condiziona o modifica le scelte della giuria.

Il festival Amarcort, unico dedicato a Federico Fellini nella sua città natale, si svolgerà dal 23 al 28 novembre. Il tema di quest’anno è “Sulla strada di Fellini”.