Volley Under 21, Orioli: “Orgogliosi dell’argento dell’Italia”

Il Bahrein non porta fortuna alla nazionale italiana Under 21 di pallavolo maschile che come già accaduto nel 2019, sempre nella sua capitale Manama, perde la finale contro l’Iran, accontentandosi di una medaglia d’argento che comunque mantiene gli azzurri nel gotha del volley giovanile internazionale.

Tra i freschi vice-campioni del mondo, ben tre azzurrini vestiranno la maglia della Consar Rcm nella prossima stagione: Alessandro Bovolenta, Mattia Orioli e il neo acquisto giallorosso Filippo Bartolucci. Se il ravennate Bovolenta è stato il secondo miglior realizzatore del torneo con 154 punti, dietro soltanto al bulgaro Nikolov che ha messo a segno 161 punti nella manifestazione iridata, a Bartolucci e al cesenate Orioli sono stati assegnati due dei tre premi individuali vinti dall’Italia.

Oltre al riconoscimento quale miglior libero, assegnato a Gabriele Laurenzano dell’Itas Trentino, il titolo di migliore centrale è stato vinto da Filippo Bartolucci, insieme al bulgaro Buckov, mentre il premio di miglior schiacciatore è stato assegnato a Mattia Orioli, insieme all’iraniano Nasri. Il premio di Mvp dell’intero torneo mondiale è stato vinto dall’iraniano Amir Golzadeh.

«Siamo molto orgogliosi del cammino che abbiamo fatto – esordisce così lo schiacciatore Mattia Orioli – purtroppo abbiamo perso la finale al tie-break, ma sapevamo già in partenza che l’Iran era una squadra molto forte, soprattutto in battuta e in attacco e con una fisicità importante. Siamo riusciti a contenerli molto bene, secondo me abbiamo giocato una grande partita, anche se ci è mancato qualcosa dal quarto set in avanti. Sicuramente c’è un po’ di rammarico, ma dobbiamo essere contenti e orgogliosi di aver portato a casa una medaglia d’argento al termine di un campionato Mondiale e di aver fatto il massimo. Usciamo sicuramente a testa alta da questa competizione».

Per la società ravennate c’è la grande soddisfazione di aver visto tra i grandi protagonisti di questo mondiale giovanile ben tre atleti che disputeranno il prossimo campionato di A2. Con l’esperienza internazionale acquisita in questa manifestazione, Orioli, Bovolenta e Bartolucci potranno trascinare la Consar Rcm di Bonitta a grandi risultati.