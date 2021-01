Volley Superlega, la Consar torna senza punti da Monza (3-1)

Niente da fare per la Consar Ravenna nella trasferta in Lombardia. La Vero Volley Monza conferma il suo ottimo momento di forma e si impone 3-1 sui ravennati (parziali 25-20, 20-16, 22-25, 25-22). Avvio di gara sottotono e secondo set molto deludente per una Consar che appare troppo arrendevole. Un sussulto d’orgoglio vale il 22-25 ospite nel terzo parziale e anche il quarto viene approcciato bene dai ragazzi di Bonitta, che però alla distanza cedono alla risalita dei padroni di casa. In casa romagnola top scorer Loeppky con 21 punti.