Volley Superlega, la Consar si arrende 0-3 con Modena ed è ultima in solitudine

Serata senza punti per la Consar Ravenna, che cade 0-3 (19-25, 17-25, 25-27) in casa contro Modena e si ritrova all’ultimo posto in classifica. I modenesi hanno imposto un tasso tecnico superiore, in casa giallorossa i rimpianti sono legati sopratutto al terzo set che i romagnoli conducevano 24-21. Con i due punti conquistati da Verona grazie alla vittoria per 3-2 su Taranto, ora Ravenna si ritrova sola all’ultimo posto con un punto in classifica.