Volley Superlega, la Consar Rcm ufficializza Francesco Comparoni

Tutto come previsto. Come anticipato la scorsa settimana, il Porto Robur Costa 2030 ha ufficializzato l’arrivo in prestito, dal Vero Monza, del ventenne centrale Francesco Comparoni reduce dal trionfo ai Mondiali U21 con l’Italia. Cresciuto nelle giovanili dell’Energy Parma, è passato in B a La Spezia dove ha giocato gli ultimi tre campionati. Comparoni si è aggregato ieri e ha sostenuto il primo allenamento anche se non potrà giocare in campionato fino al mese di novembre.

«Non vedo l’ora di cominciare questa esperienza e dare una mano alla squadra e alla società che ha puntato su di me. Voglio fare di tutto per ripagarla. È una bella responsabilità alla quale non mi sottraggo. Porto a Ravenna la mia voglia di affermarmi e di crescere e tutto l’entusiasmo che ho accumulato nell’esperienza ai Mondiali».