Volley Superlega, il talento Comparoni per la Consar

Un povero ricco o un ricco povero? La risposta definitiva arriverà a fine stagione dai taraflex di Superlega ed un primo indizio già domani dal Pala De Andrè, ma nel frattempo il reparto tecnicamente più povero della Consar Rcm, quello dei centrali, si arricchisce. In prestito dal Vero Volley Monza arriva infatti a Ravenna Francesco Comparoni, classe 2001, cambio dei centrali ai recenti Mondiali Under 21 vinti dalla nazionale diretta da Frigoni. Comparoni, parmense doc, è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Energy Volley Parma, poi è passato nell’estate 2019 allo Zephyr La Spezia in serie B, dove si è messo in luce attirando anche l’attenzione delle rappresentative azzurre giovanili tanto da guadagnarsi prima la convocazione per il Collegiale premondiale, nel giugno di quest’anno, e poi quella per il roster definitivo. Nel frattempo, Comparoni era stato ingaggiato dal Vero Volley, che adesso l’ha prestato alla Consar Rcm.

A Ravenna arriva quindi un promettente centrale con nessuna esperienza di Superlega ma con un oro mondiale al collo, un giocatore che potrebbe anche conquistare molto spazio nella rotazione di Zanini, che al momento vede Fusaro in vantaggio su Erati, a sua volta di poco avanti a Candeli. Comparoni sarà utilizzabile da regolamento dopo il 30 ottobre, quindi a partire dalla trasferta a Padova.

Prima svolta

Intanto farà da spettatore a quella che sarà la prima, potenziale svolta stagionale per la Consar Rcm, ovvero lo scontro diretto con Taranto. Nel mini-campionato a quattro che decreterà le due formazioni meritevoli della salvezza, la prima giornata per quello che può contare ha confermato che Padova probabilmente ha qualcosa in più, mentre la Consar ha sfiorato il quinto a Piacenza e Taranto ha deluso in casa contro Vibo.

Domani (ore 18 per la diretta RaiSport), quindi, Ravenna cercherà di conquistare tre punti assai preziosi, in quella che comunque si prospetta una battaglia autentica.