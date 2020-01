La Consar Ravenna non brilla ma alla fine viene a capo del fanalino di coda Globo Sora vincendo 3-2 (25-19, 21-25, 21-25, 25-23, 15-10). La squadra di Bonitta è apparsa abbastanza spenta sul piano fisico ed è stata presa per mano da Lavia, trascinatore dei padroni di casa, che hanno sudato freddo sull’1-2 dopo avere vinto il primo set. I ravennati con i due punti nell’anticipo della quindicesima giornata salgono a quota 18 punti in classifica.