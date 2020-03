Volley donne, anche la Teodora Ravenna sceglie di fermarsi

Anche la Conad Teodora Ravenna alla fine ha saggiamente scelto la via dello stop in nome della battaglia contro la pandemia. “In seguito allo stop al campionato -si legge nella nota del club ravennate – imposto dalla lotta all’emergenza Coronavirus e dopo una conference call che ha coinvolto i presidenti delle società di Serie A2, la Conad Olimpia Teodora ha deciso, unitamente a tutti gli altri Club, di sospendere per almeno 7 giorni gli allenamenti.La situazione verrà rivaluta alla fine della prossima settimana. Nel frattempo le atlete non lasceranno Ravenna, attenendosi scrupolosamente, come già accade da giorni, all’indicazione di evitare il più possibile di uscire di casa e seguendo tutte le procedure anti Covid-19 contenute nel protocollo consegnatogli dalla società”.