Domenica (ore 17) a San Giovanni in Marignano una partita d’altissima quota per il campionato di volley di A2 femminile. La capolista Omag San Giovanni in Marignano riceve infatti il Soverato terzo della classe e proverà a dare continuità alla striscia vincente di sei gare. Diretta streaming dell’incontro sul canale youtube della Omag al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCkY8XEhz6qiKFFrg0ujS33w.