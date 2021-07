Volley donne, la Teodora Torrione Ravenna vice-campione regionale under 15

Bellissimo argento per Teodora Torrione Ravenna nella Final Four under 15 svoltasi nei giorni scorsi a Modena. La squadra giallorossa sale sul secondo gradino del podio e ottiene la qualificazione alla fase interregionale. Le ravennati giocano su ottimi livelli nella semifinale del mattino, dove superano senza difficoltà Masi Casalecchio con un perentorio 3-0, ottenendo così il diritto a disputare la finale contro le padrone di casa di Anderlini. Nella gara del pomeriggio contro le modenesi (in semifinale vittoriose con River Piacenza), le ragazze condotte da Mariagrazia Montevecchi e Mattia Focchi non riescono ad esprimersi al massimo del loro potenziale e si arrendono 3-0, tradite un po’ dalla stanchezza e un po’ dall’emozione, ma anche per il fatto di trovarsi di fronte una squadra veramente di spessore (una delle candidate alla vittoria dello scudetto) con in rosa ben quattro atlete comprese in nazionale di categoria.

La sconfitta in finale regionale – giunta dopo un filotto di 12 vittorie (10 gare del campionato territoriale vinte 3-0, lo spareggio per accedere alla final four vinto 3-2 contro Libertas Forlì e la semifinale della final four regionale contro Casalecchio) – consente a Teodora Torrione di essere ancora in corsa per le Finali Nazionali di categoria in programma l’ultima settimana di luglio in Sicilia; il biglietto sarà messo in palio nel triangolare interregionale in programma il 10 e 11 luglio a Ravenna al quale parteciperanno anche Virtus Fano (prima classificata Marche) e Arena Volley Verona (terza classificata Veneto).

Queste le vice-campionesse regionali: Agnese Benzoni, Sofia Casali, Asia Catalani, Aleksandra Czerwinska, Miriam Kratou, Martina Matrone, Alice Piani, Beatrice Ratti, Caterina Ravaioli, Rebecca Romboli, Lucia Trerè e Rossana Zaniboni.