Volley, Clai Imola: sport e divertimento all’Easter Volley nelle Marche

Dopo due anni di inattività causa Covid, è ritornato il tradizionale evento pasquale dell’Easter Volley, torneo di pallavolo femminile giunto alla 28esima edizione, che si è svolto lungo la Riviera del Conero tra il 14 ed il 16 aprile.

In rappresentanza di Csi Clai hanno partecipato alla manifestazione le formazioni Under 14 Maya e Lino. La squadra Maya, inserita nel girone C con sede a Civitanova Marche, ha chiuso al secondo posto con due vittorie, per poi procedere attraverso gli ottavi di finale, vittoriosi contro le marchigiane del Progetto Bees U14.

Nei quarti di finale le ragazze imolesi, allenate da Chiara Venturi, hanno dovuto cedere il passo alle venete della Pallavolo Lizzana, già incontrate nel torneo di Rovereto nella finale per il nono posto.

Il torneo si è concluso con un sesto posto finale con la vittoria contro Perugia VT 21 nella semifinale e la sconfitta contro le padrone di casa del Us Volley 79 nella finale per il 5° posto.

La selezione Under 14 Maya

Prima esperienza lontano da casa anche per le più giovani ragazze di Under 14 Lino. Il risultato non deve ingannare anche perché l’obiettivo della partecipazione era proprio quella di fare scorta di esperienza. Per la squadra imolese è stato un ottimo momento di confronto con altre realtà che sicuramente farà tesoro per il futuro.

Conclusa questo torneo-vacanza, si torna al lavoro di tutti i giorni, con la squadra Maya impegnata già da domani in casa nel difficile impegno contro VTB Aics nel campionato di Seconda Divisione. Si proseguirà poi sabato e domenica con la ripresa del campionato Under 13.