Volley, si torna in campo

ROMA – La Federvolley ha appena annunciato che “da oggi, e fino al giorno 8 marzo 2020 e salvo diverse e/o ulteriori disposizioni delle Autorità competenti, si tornerà a giocare secondo le seguenti indicazioni: ripresa dell’attività agonistico-sportiva con la limitazione dello svolgimento a “porte chiuse” di tutti i campionati di ogni livello (Nazionali, Regionali e Territoriali) e delle attività di allenamento nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e nelle Province di Pesaro Urbino e Savona. Divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e Savona per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province”. La prima gara a porte chiuse in Romagna è prevista mercoledì sera con l’anticipo della 23ª giornata di Superlega tra Consar Ravenna e Tonno Callipo Vibo Valentia in programma al Pala de André.