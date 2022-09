Volley, Bovolenta e Orioli aggiungono medaglie all’estate ravennate

Ennesimo trionfo per la pallavolo maschile italiana. Domenica scorsa a Montesilvano, la nazionale Under 20 ha vinto il titolo Europeo di categoria, superando 3-2 la Polonia (25-19, 25-19, 24-26, 17-25, 15-6). Della vittoria dell’Europeo possono gioire i tifosi della Consar Rcm, perché tra i ragazzi allenati da Battocchio, freschi campioni continentali, ci sono due ravennati, grandi protagonisti delle finali: Mattia Orioli e Alessandro Bovolenta, quest’ultimo premiato come Mvp della manifestazione.

Mattia Orioli, 198 cm, nato a Cesena nell’aprile del 2004 e cresciuto nelle giovanili ravennati, nel ruolo di schiacciatore, ha dato solidità alla ricezione azzurra, mettendosi in luce anche in attacco e mostrando un’ottima manualità e una grande visione di gioco, chiudendo la manifestazione con 54 punti.

«Quell’unica sconfitta con la Francia nel girone ci ha dato la spinta giusta per riuscire a vincere l’Europeo – dichiara Orioli – durante la finale ci siamo ricordati di quel tie-break perso e abbiamo affrontato l’analoga situazione con una diversa mentalità. Abbiamo compiuto una grandissima impresa e provo una forte emozione. Questa vittoria corona un grande lavoro di squadra e mi rende felice anche per quello che sono riuscito a fare personalmente in questo campionato Europeo».

Alessandro Bovolenta, 205 cm, nato a Roma nel maggio del 2004 ma ravennate da sempre, figlio d’arte, nel ruolo di opposto ha trascinato la nazionale alla vittoria finale, tanto da guadagnarsi il premo di miglior giocatore della manifestazione, chiudendo la rassegna con 106 punti con una partita in meno giocata, contro la Polonia nel girone, causa un piccolo infortuno.

«È stato il coronamento di tre mesi di lavoro – dichiara Bovolenta – siamo riusciti a vincere grazie alla nostra grinta, sapevamo di essere in casa, il pubblico era con noi, c’erano i nostri familiari, gli amici, non potevamo deludere loro e non potevamo deludere noi stessi. Se poi mi sono espresso a questi livelli, è perché tutta la squadra e l’intero staff mi hanno messo nelle condizioni migliori per dare il massimo e per conquistare anche il premio individuale, di cui sono ovviamente contento».

Orioli e Bovolenta si aggiungono ai compagni di squadra della Consar Rcm, Francesco Comparoni e Alberto Pol, che avevano conquistato nell’estate l’oro Europeo con la nazionale Under 22.

Con quella conquistata da Bovolenta e compagni, salgono a dodici le medaglie vinte dall’Italia maschile agli Europei di categoria: quattro ori (1992, 2002, 2012, 2022), cinque argenti (1988, 1990, 1996, 2000 e 2020) e tre bronzi (1984, 1994, 2006) mentre in questa estate dorata per la pallavolo italiana, oltre all’oro della nazionale maschile seniores ai campionati del Mondo, questa è la sesta medaglia d’oro delle nazionali giovanili (nel maschile campioni d’Europa Under 18, Under 22 e Under 20, nel femminile campionesse d’Europa Under 17, Under 21 e Under 19). Ora, a coronare un’estate indimenticabile, potrebbe pensarci la nazionale femminile seniores, impegnata proprio in questi giorni nei Mondiali, tra Olanda e Polonia. E potrebbero esserci altre gioie per il volley ravennate: infatti dello staff azzurro fanno parte Stefano Recine (dirigente accompagnatore) e Massimiliano Taglioli (scoutman).