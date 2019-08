Volley B2 donne, Bleuline Forlì, ecco Timoncini

Un nuovo innesto per una società che crede fortemente nelle giovani del territorio. La Bleuline volley Forlì inserisce un'altro importante tassello nel proprio roster per la stagione oramai alle porte. Romina Timoncini è a tutti gli effetti una nuova giocatrice Libertas volley. Libero, classe 95, arriva da Faenza, dove ha brillato la scorsa stagione con la maglia di Reda arrivando fino ai playoff. Nata da opposta, Romina si sposta nel ruolo di libero, passando tutte le sue giovanili tra Granarolo, gran parte, e Reda. Dopo una brillante stagione, la chiamata della Bleuline.

"E' stata una chiamata inaspettata - ha detto Roomina che mi ha colto di sorpresa e mi ha lasciato anche molto titubante all'inizio. Il mio nuovo ruolo di libero, una categoria importante come la serie B2, mi hanno lasciato un po' di stucco all'inizio. Poi ho deciso di tuffarmi in questa nuova avventura, e ora non vedo l'ora di iniziare.

Sono più che mai carica e convinta, e soprattutto pronta a mettermi a disposizione per fare quello che mi verrà chiesto. Mi aspetto di migliorare molto, di divertirmi e di far parte di un bel gruppo. Ringrazio veramente la Libertas per avermi concesso questa fantastica opportunità".