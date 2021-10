Volley B1 donne, l’Angelini Cesena pronta a riabbracciare i suoi tifosi

Cesena torna sul parquet di casa e ritrova il suo pubblico. Prima casalinga della stagione 2021-22 per l’Elettromeccanica Angelini: domenica al Carisport le ragazze di coach Lucchi riceveranno Ostiano dalla provincia di Cremona, nel match valido per la seconda giornata del campionato di serie B1 (fischio d’inizio ore 17.30). Finalmente Mazzotti e compagne giocheranno davanti al proprio pubblico, cosa che non accadeva da febbraio 2020, e lo faranno reduci dal successo della prima giornata a Certosa di Pavia (0-3). Anche le ospiti arrivano da una vittoria, ma al tie break contro Centro Volley Reggiano. «Non poteva esserci per noi inizio migliore – commenta Laura Altini – perché sapevamo che a Pavia sarebbe potuta diventare una gara molto impegnativa. Siamo partite subito concentrate e abbiamo cercato di non lasciare spazio alle loro sicurezze: abbiamo mantenuto il nostro vantaggio giocando una buona pallavolo. Solo nel finale abbiamo concesso loro di avvicinarsi, ma nei momenti decisivi ci siamo ricomposte per andare a prendere la vittoria». L’opposta bianconera, rientrata a Cesena dalla scorsa stagione, prosegue analizzando il prossimo match: «Non conosciamo le nostre avversarie, è la prima volta che ci giochiamo contro, ma ci faremo trovare prontissime per continuare nel nostro percorso di crescita e per far divertire il nostro pubblico».

La gara sarà aperta al pubblico come previsto dal protocollo Fipav, con ingresso consentito ai soli possessori di Green Pass muniti di mascherina.

Diretta streaming



La diretta streaming della gara dell’Elettromeccanica Angelini Cesena sarà trasmessa sul canale YouTube ‘Volley Club Cesena’ all’indirizzo http://bit.ly/YouTubeVolleyClub

La classifica del girone D dopo il primo turno (1a e 2a accedono ai Play Off Promozione; le ultime 4 retrocedono in B2): Montale MO, Elettromeccanica Angelini Cesena, Forlì, Esperia Cremona, Clai Imola 3; Ostiano CR 2; Centro Volley Reggiano 1; Alsenese PC, Fabbrico RE, Garlasco PV, Certosa Volley PV, Gossolengo PC 0.