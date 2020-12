Volley B1 donne, domani test a Modena per la Clai Imola

La Clai Imola chiuderà il 2020 con un’amichevole d’allenamento in programma domani alle ore 20 a Modena contro il Villa D’Oro (squadra neopromossa in B1). Un test che servirà al tecnico Turrini per valutare le condizioni della squadra, quando mancano poco più di tre settimane all’inizio del campionato. L’amichevole sarà trasmessa sul canale YouTube della società e anche su Facebook. Oltre a Sofia Devetag (andrà a vivere in Sardegna), sarà indisponibile anche Francesca Folli. “Saremo contati come schiacciatrici – spiega Turrini – ma sfrutteremo questo test per continuare a crescere e provare situazioni nuove”. Il tecnico imolese dovrebbe iniziare con Bughignoli e Lodi di banda, mentre la Gherardi giocherà da opposta.

La Clai ha già fissato altre 5 amichevoli fino a domenica 24 gennaio, quando ci sarà l’esordio ufficiale alla Cavina con Jesi in campionato. Precisamente domenica 3 (ore 18) Porto Mantovano-Clai, mercoledì 6 (19.30) Clai-Anderlini Modena, domenica 10 (19) Clai-Villa D’oro Modena, giovedì 14 (20.30) Cesena-Clai e sabato 16 (17.30) Forlì-Clai.